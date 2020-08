De Spaanse ex-koning Juan Carlos I heeft aan zijn zoon, koning Felipe VI, laten weten dat hij uit Spanje vertrekt. Hij verlaat het land vanwege de 'publieke weerklank' die de berichten over een smeergeldaffaire hebben uitgelokt, klinkt het in een brief aan koning Felipe.

'Majesteit, dierbare Felipe, met hetzelfde plichtsgevoel tegenover Spanje dat mijn koningschap geïnspireerd heeft, en vanwege de publieke weerklank die bepaalde gebeurtenissen uit mijn privéverleden hebben teweeggebracht, wil ik u helpen om uw functie in alle rust en kalmte uit te oefenen, zoals uw grote verantwoordelijkheid dat vereist. Mijn nalatenschap, en mijn eigen waardigheid als persoon, vragen dat ook van mij', schrijft de 82-jarige Juan Carlos in de brief.

'Een jaar geleden gaf ik aan dat ik mijn institutionele activiteiten wou stopzetten. Vandaag, ingegeven door de overtuiging dat ik zo de beste dienst bewijs aan de Spanjaarden, aan zijn instellingen en aan u als koning, maak ik mijn weloverwogen beslissing over om Spanje nu te verlaten. Een beslissing die ik neem met gemengde gevoelens, maar ook met grote sereniteit. Ik was veertig jaar lang koning van Spanje en al die tijd heb ik het beste voorgehad met Spanje en met de Kroon', schreef Juan Carlos in de brief.

Het koningshuis citeert de brief in een persbericht. In datzelfde persbericht aanvaardt koning Felipe VI het vertrek van zijn vader en dankt hij hem voor zijn beslissing.

Portugal

Volgens Portugese media is Juan Carlos de Borbón onmiddellijk na zijn aankondiging te vertrekken uit Spanje naar Portugal gereisd. Hij bevindt zich nu in Estoril is, 20 kilometer ten westen van Lissabon. De koning heeft daar in de Villa Giralda ook een deel van zijn jeugd doorgebracht. Hij woonde er langere tijd voor hij in 1975 de troon besteeg. De verhuizing is niet officieel bevestigd. Burgemeester Carlos Carreiras van Cascais, waar Estoril onder valt, heeft gezegd dat de Spaanse koning altijd welkom is, maar hij zei niet of hij daar al was aangekomen.

De Spaanse openbare omroep en andere Spaanse media meldden anderzijds dat de vroegere vorst (82) al voor die aankondiging was vertrokken.

Zijn echtgenote Sofia (81) zou niet met hem in het buitenland gaan wonen. Zij is al enkele dagen op vakantie op Mallorca.

De affaire van de woestijntrein

De Spaanse krant El Mundo, die doorgaans goed geïnformeerd is over de Spaanse monarchie, schrijft dat de beslissing in eerste instantie door koning Felipe zelf genomen is. Het koningshuis heeft Juan Carlos 'gedwongen' om het land te verlaten, klinkt het. De smeergeldaffaire waarbij Juan Carlos betrokken is, heeft het imago van Felipe en van het koningshuis in zijn geheel geen goed gedaan. De roep om de afschaffing van de monarchie klonk de jongste tijd steeds luider.

Het Hooggerechtshof in Madrid leidde op 8 juni een onderzoek in tegen Juan Carlos. De ex-koning is verwikkeld in een schandaal waarbij vermoedelijk smeergeld is betaald bij de bouw van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië door een Spaans consortium.

Volgens het openbaar ministerie is het doel van het onderzoek om na te gaan of Juan Carlos strafrechteljke feiten heeft gepleegd na zijn aftreden als koning in 2014. Het onderzoek naar de zogenaamde 'affaire van de woestijntrein' ging al in 2018 van start. Juan Carlos wordt ervan verdacht dat hij in 2008 100 miljoen Amerikaanse dollar smeergeld van Saoedi-Arabië zou ontvangen hebben.

Immuniteit

Juan Carlos geniet immuniteit voor de vier decennia waarin hij koning was, dus van 22 november 1975 tot 14 juni 2014. Ook sinds zijn afgetreden geniet hij nog voorrechten, maar het Hooggerechtshof kan hem wel berechten. Hoewel de betaling van smeergeld dateert van 2008 kan Juan Carlos nog beschuldigd worden van witwaspraktijken na 2014.

Zijn eretitel van 'koning', die hij in juni 2014 kreeg, zou hij niet verliezen. Zijn advocaat, Javier Sanchez-Junco, liet volgens El Pais al weten dat Juan Carlos zich in elk geval ter beschikking houdt van het gerecht. Zijn verhuis dient niet om zich te ontrekken aan justitie, klinkt het.

