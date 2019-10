Het Europees Parlement wees de Franse kandidate voor de Europese Commissie af. En gaf Emmanuel Macron daarmee de middelvinger.

Afgezien van de brexit en de Turkse invasie in Noord-Syrië krijgt de Europese Raad op zijn top deze week een bijkomend probleem op zijn bord. Dat de Hongaarse en Roemeense kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie door het Europees Parlement werden afgeserveerd, was al bekend. Dat de Franse Sylvie Goulard na een tweede hoorzitting ook werd weggestemd, was toch onverwacht. De Franse president, Emmanuel Macron, spreekt van een crisis en een mislukking. Het lijkt vooral een tik op zijn vingers.

...