Een aantal universiteiten in Afghanistan is weer opengegaan, voor het eerst sinds de taliban de macht in het land in augustus heroverden. Volgens waarnemers zijn er nog weinig studentes te zien.

De soennitische extremisten van de taliban voerden in de jaren 1996 - 2001 een schrikbewind in het land waarbij elk onderwijs voor vrouwen onmogelijk was. De huidige machthebbers stellen nu geen bezwaar te hebben tegen onderwijs aan vrouwen, zo lang dat gescheiden is van onderwijs voor mannen. Op de universiteit van de provincie Laghman, ten oosten van Kaboel, vindt bijvoorbeeld het onderwijs voor vrouwen 's ochtends plaats terwijl mannen in de namiddag aan de beurt zijn.

De machthebbers behoren over het algemeen tot de oude garde van de extremistische beweging, maar ze stellen zich soms soepeler op dan hun voorgangers. De taliban hebben vooral geld nodig om te regeren en zijn op buitenlandse hulp aangewezen om de bevolking te voeden. Afgelopen week sprak een delegatie van de taliban in Noorwegen met westerse functionarissen over het vrijgeven van bevroren Afghaanse tegoeden in het buitenland en over de hervatting van de hulp aan Afghanistan. Daarbij is er bij de taliban op aangedrongen dat ze de rechtspositie van vrouwen gaan verbeteren in plaats van verslechteren.

