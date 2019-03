Unicef: 'Meer kinderen sterven door gebrek aan toegang tot veilig water dan door kogels'

Unicef keek naar de sterftecijfers in zestien landen die worden getroffen door langdurige gewapende conflicten. De VN-kinderrechtenorganisatie heeft geconstateerd dat kinderen onder de 15 jaar bijna drie keer meer kans hebben om te sterven door een gebrek aan toegang tot zuiver water, hygiëne en sanitaire voorzieningen dan door het geweld. Kinderen onder de vijf jaar hebben tot zelfs twintig keer meer kans.

Zonder toegang tot zuiver water en hygiëne lopen kinderen het risico op ondervoeding en ziekten zoals diarree, tyfus, cholera en polio. Deze bedreigingen worden tijdens een conflict volgens Unicef nog erger wanneer aanvallen de infrastructuur verwoesten, personeel verwonden en de stroomtoevoer afsnijden. Wanneer gewapende conflicten de toegang beperken tot essentieel gereedschap en brandstof of chloor, kan dit ook nefast gevolgen hebben. 'De kinderen in conflictlanden hebben al een achterstand en weinig kansen om een veilige waterbron te bereiken', zegt Unicef directeur Henrietta Fore. 'De realiteit is dat er meer kinderen sterven door gebrek aan toegang tot veilig water dan door kogels.'

Vooral meisjes zouden getroffen worden. Ze zijn extra kwetsbaar voor seksueel geweld als ze water gaan halen of de latrines gebruiken. Tijdens hun menstruatie missen ze lessen als hun scholen geen geschikte water- en sanitaire voorzieningen hebben, stelt Unicef.

De organisatie roept op om humanitaire acties te koppelen aan de ontwikkeling van duurzame water- en sanitaire systemen.