Unicef: 'Kinderen in migrantenkaravaan lopen psychisch gevaar'

De VN-kinderrechtenorganisatie meldt vrijdag dat kinderen bang zijn voor geweld, of om gescheiden te worden van hun gezin. Unicef belooft de psychische begeleiding van de migrantenkinderen op te schroeven.

Verschillende stressfactoren zorgen voor problemen bij kinderen in de karavaan, zoals 'het verlaten van huis en geliefden, onzekerheid over de reis, extreme en plotse veranderingen, fysieke uitputting, uitdroging en ziekte', klinkt het. Sommige kinderen hebben al te maken gehad met seksueel of bendegeweld voordat ze in de karavaan terechtkwamen.

Duizenden mensen die onderdeel uitmaakten van de karavaan hebben inmiddels asiel aangevraagd in Mexico. Maar er zijn nog altijd duizenden andere migranten over die van plan zijn om asiel aan te vragen in de VS. De Amerikaanse president Donald Trump heeft soldaten naar de grens met Mexico gestuurd in afwachting van de karavaan. Critici noemden dat een campagnestunt in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van deze week.

Unicef bouwt samen met de Mexicaanse overheid een tentenkamp in het zuiden van Mexico. Daar worden bijstand geboden aan de kinderen die onderdeel uitmaken van de groep. De organisatie roept de betrokken overheden op om 'alternatieven te vinden voor de opsluiting van kinderen'. De Amerikaanse overheid kwam eerder dit jaar nog in opspraak toen honderden migrantenkinderen werden gescheiden van hun ouders aan de grens met Mexico.