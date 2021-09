Unesco roept op tot een spoedige heropening van scholen voor meisjes in Afghanistan. Het uitblijven daarvan zal 'onomkeerbare gevolgen' voor de helft van de Afghaanse bevolking hebben, waarschuwt de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur.

Daarmee reageert de Unesco op de aankondiging van de taliban vrijdag dat 'alle mannelijke leraren en studenten' van de middelbare school kunnen terugkeren, zonder enige melding te maken van vrouwelijke leerlingen of leerkrachten.

'We roepen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze aankondiging op om de situatie op te helderen en scholen te heropenen voor alle Afghaanse studenten, jongens en meisjes.'

Mocht de aankondiging van de taliban een blijvend verbod van middelbaar onderwijs voor meisjes inhouden, dan zou dit 'een ernstige schending zijn van het fundamentele recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen', aldus Unesco in een verklaring.

Volgens nieuwszender BBC World heeft talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid intussen wel gezegd dat de ook meisjesscholen weldra open gaan, maar dat er nog een en ander moet worden uitgewerkt.

