Het proces van Novak Djokovic tegen de Australische regering is aan de gang. De tennisster heeft het immigratiehotel in Melbourne verlaten om zijn beroepszaak tegen zijn uitzetting fysiek bij te wonen.

Het belangrijkste geschilpunt in de hoorzitting is de vraag of Novak Djokovic een duidelijk standput zou hebben ingenomen om de antivax-beweging in Australië te kunnen voeding geven, bericht The Age, een gerespecteerde krant uit Melbourne.

Nick Wood, de advocaat voor Djokovic zei: 'We betogen dat de minister het voor de hand liggende alternatieve scenario niet in overweging heeft genomen ... de mogelijkheid dat het visum van [de heer Djokovic] zou kunnen worden geannuleerd, [hij] het land wordt uitgezet en in zijn carrière in het algemeen wordt geschaad ... het is vrij duidelijk dat dit op zichzelf anti-vax gevoelens in de hand kan werken.'

Volgens Wood is het standpunt van de regering volledig gebaseerd op een interview dat Djokovic in april 2020 aan BBC had gegeven, maar hij zei dat de commentaren gemaakt werden vooraleer het vaccin bestond.

De advocaat van de regering Stephen Lloyd betoogt dat de overheid inderdaad naar Djokovic's huidige mening had kunnen vragen, maar zegt dat ze dat niet moeten. Hij stelt ook dat Djokovic met het proces dat volledig live gevoerd wordt, zijn mening had kunnen publiekelijk maken. 'Er is geen bewijs voor de rechtbank dat de verzoeker enig nuttig materiaal aan de minister had kunnen of zou hebben voorgelegd als zijn mening was gevraagd', zegt Lloyd. 'Hij heeft ervoor gekozen om geen enkel bewijs te leveren in dit proces."

Geen beroep mogelijk

De 34-jarige Djokovic keerde zaterdagochtend Australische tijd terug in het hotel in Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. Tot de beroepszaak verbleef hij weer in detentie. Zaterdagochtend werd al een regiezitting gehouden door de federale rechter.

Onderwerp van gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke van Immigratie pleitten voor de eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede.

Tegen de uitspraak van een volledige rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die optie. Het visum van Djokovic werd ingetrokken omdat hij geen geldig vaccinatiebewijs heeft en geen goede reden heeft voor een medische vrijstelling. Op basis van die vrijstelling reisde hij af naar Melbourne, ondanks dat er een vaccinatieplicht geldt.

Het belangrijkste geschilpunt in de hoorzitting is de vraag of Novak Djokovic een duidelijk standput zou hebben ingenomen om de antivax-beweging in Australië te kunnen voeding geven, bericht The Age, een gerespecteerde krant uit Melbourne. Nick Wood, de advocaat voor Djokovic zei: 'We betogen dat de minister het voor de hand liggende alternatieve scenario niet in overweging heeft genomen ... de mogelijkheid dat het visum van [de heer Djokovic] zou kunnen worden geannuleerd, [hij] het land wordt uitgezet en in zijn carrière in het algemeen wordt geschaad ... het is vrij duidelijk dat dit op zichzelf anti-vax gevoelens in de hand kan werken.'Volgens Wood is het standpunt van de regering volledig gebaseerd op een interview dat Djokovic in april 2020 aan BBC had gegeven, maar hij zei dat de commentaren gemaakt werden vooraleer het vaccin bestond.De advocaat van de regering Stephen Lloyd betoogt dat de overheid inderdaad naar Djokovic's huidige mening had kunnen vragen, maar zegt dat ze dat niet moeten. Hij stelt ook dat Djokovic met het proces dat volledig live gevoerd wordt, zijn mening had kunnen publiekelijk maken. 'Er is geen bewijs voor de rechtbank dat de verzoeker enig nuttig materiaal aan de minister had kunnen of zou hebben voorgelegd als zijn mening was gevraagd', zegt Lloyd. 'Hij heeft ervoor gekozen om geen enkel bewijs te leveren in dit proces."De 34-jarige Djokovic keerde zaterdagochtend Australische tijd terug in het hotel in Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. Tot de beroepszaak verbleef hij weer in detentie. Zaterdagochtend werd al een regiezitting gehouden door de federale rechter. Onderwerp van gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke van Immigratie pleitten voor de eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede. Tegen de uitspraak van een volledige rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die optie. Het visum van Djokovic werd ingetrokken omdat hij geen geldig vaccinatiebewijs heeft en geen goede reden heeft voor een medische vrijstelling. Op basis van die vrijstelling reisde hij af naar Melbourne, ondanks dat er een vaccinatieplicht geldt.