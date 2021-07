In Nederland wordt een uitzending van RTL Boulevard zaterdagavond afgelast vanwege een 'ernstige bedreiging'. De studio van Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Dat staat te lezen op de website van RTL Nieuws.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er informatie binnengekomen over een dreiging tegen het programma. De redactie nam daarop het besluit om vanavond niet live uit te zenden vanaf het Leidseplein. De studio van Boulevard is ontruimd.

'Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen bij de studio op het Leidseplein', zegt de woordvoerder. Wat voor informatie er binnen is gekomen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat het gaat om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad.

Zaterdagavond wordt op RTL een herhaling uitgezonden van de uitzending van afgelopen woensdag, toen een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries. 'Over hoe het morgen verder gaat, zijn we nu in overleg', zegt RTL. 'Veiligheid staat boven alles.'

