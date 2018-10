Tweeduizend migranten uit karavaan keren terug naar Honduras

Eerder had Morales zijn ambtgenoot uit Honduras, Juan Orlando Hernández, ontmoet om te praten over het terugbrengen van de migranten. Beide politici spraken ook via telefoon met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto over de situatie aan de grens.

Duizenden personen uit Centraal-Amerika verzamelden de voorbije week aan de grens met Mexico. Naar schatting 5.000 tot 5.400 migranten zouden zich op Guatemalteeks grondgebied bevinden, zei Morales.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vroegen 640 migranten bescherming in Mexico. De behandeling van hun aanvraag kan tot drie maanden duren, in de tussentijd moeten ze in opvangcentra wachten.

De 'migrantenkaravaan' vertrok ongeveer een week geleden in San Pedro Sula in Honduras.