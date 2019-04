Na de doortocht van de tweede cycloon in Mozambique hebben nog eens 368.000 kinderen dringend nood aan hulp.

Cycloon Kenneth kwam amper zes weken na de doortocht van Idai. Kenneth kwam vorige donderdag aan land in de provincie Cabo Delgado in het noorden van Mozambique en ging gepaard met gigantische regenval, die in sommige dorpen tot 90 procent van de huizen heeft verwoest.

Overstromingen

'Cabo Delgado heeft geen eerdere ervaring met cyclonen, wat maakt dat de gemeenschappen in deze regio niet voorbereid zijn op hevige storm', zei Michel Le Pechoux, voor Unicef actief in Mozambique, afgelopen weekend.

'Dit maakt families met kinderen extra kwetsbaar. De grond is verzadigd van het water en de rivieren zwellen aan. We verwachten enorme overstromingen in de komende dagen en doen er alles aan om iedereen in veiligheid te brengen.'

Na de doortocht van Idai stond het aantal mensen dat hulp nodig heeft voor opvang, voedsel of medicatie op 1,85 miljoen personen.

Na de verwoestingen van Kenneth berekende Unicef dat nog eens 368.000 kinderen dringend hulp nodig hebben. Dat brengt het totale aantal kinderen in nood op 1,4 miljoen. Zij leven in gebieden in het noorden en het centrale deel van het land, waar Idai en Kenneth lelijk hebben huisgehouden.