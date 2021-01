n de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn twee vrouwelijke rechters van het Hooggerechtshof zondagochtend doodgeschoten. Dat meldt een woordvoerder van het Hooggerechtshof, Ahmad Fahim Qaweem.

De laatste paar maanden wordt Kaboel regelmatig opgeschrikt door gerichte aanslagen. 'Twee gewapende mannen hebben hun voertuig aangevallen, terwijl ze op weg waren naar het werk', aldus Qaweem. Voor het Hooggerechtshof werken zowat 200 vrouwelijke rechters.

De afgelopen weken zijn al verschillende bekende personaliteiten, zoals journalisten, politici en mensenrechtenactivisten, omgebracht in Afghanistan. De autoriteiten in Kaboel wijzen voor dat geweld naar de taliban, hoewel Islamitische Staat enkele van die aanslagen heeft opgeëist.

