Boven een basis in Irak met Amerikaanse soldaten zijn zondag twee drones neergehaald. De basis was een maand geleden al het doelwit van een gelijkaardige aanval met een bewapende drone, een techniek die wordt gebruikt door pro-Iraanse gewapende groepen, zei het Iraakse leger.

De drones werden bij zonsopgang onderschept boven de luchtmachtbasis Ain al-Assad in de westelijke woestijn. Het gaat om de zoveelste aanvalspoging op Amerikaanse soldaten in het land. In totaal zijn er sinds het begin van het jaar al 39 aanvallen op Amerikanen geweest, soms opgeëist door pro-Iraanse organisaties, maar door Washington wel telkens aan hen toegeschreven. Met de aanvallen willen de pro-Iraanse groeperingen de Amerikanen, die ze 'bezetters' noemen, uit Irak dwingen.

