Bij een zware ontploffing in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zondag zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten.

De explosie, die plaatsvond in de buurt van een druk rond punt, kon over de hele stad gehoord worden. Naast de dodelijke slachtoffers vielen er ook minstens vijf gewonden, onder wie twee kinderen. Sinds enkele maanden zijn er bijna dagelijks aanslagen in Kaboel. Die zijn gericht tegen ordetroepen, civiele overheidsfunctionarissen, journalisten, geestelijken en activisten. De meeste aanvallen worden niet opgeëist.

Zaterdag nog zijn bij drie opeenvolgende ontploffingen in verscheidene delen van Kaboel vijf mensen omgekomen. Ondertussen blijven de taliban in heel het land aanvallen uitvoeren, hoewel er onder internationale bemiddeling vredesgesprekken aan de gang zijn met de Afghaanse regering. Ook terreurgroep Islamitische Staat voert regelmatig aanslagen uit in Afghanistan.

