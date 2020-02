Op twee plaatsen in Nederland zijn woensdag bombrieven ontploft. In ons land heeft bpost een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

Woensdagochtend ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Niemand raakte gewond maar de impact was enorm bij de betrokken bedrijven.

In Amsterdam ging het om een postsorteercentrum van ABN AMRO, in Kekrade werd een postsorteercentrum van Ricoh getroffen, een bedrijf dat onder meer kopieerapparaten en printers maakt. In Maastricht werd een bankfiliaal van ook al ABN AMRO geviseerd.

Volgens politiewoordvoerders ter plaatse maakten de poststukken die in Kerkrade en Amsterdam ontploften, vlak daarvoor een sissend geluid. In Kerkrade nam een medewerker van het postsorteerbedrijf een pakje aan dat er 'heel normaal' uitzag. Die medewerker hoorde een sissend geluid en gooide het pakje weg. De negen aanwezige personeelsleden vluchtten daarop de postkamer uit. Even later was de explosie.

In Amsterdam kreeg een medewerker van het postsorteercentrum van ABN Amro een grote, verdikte envelop in handen. Toen het personeelslid die opende, klonk ook een sissend geluid, zo stelt een woordvoerder van de politie. Daarna gooide ook die medewerker de envelop weg. Vervolgens klonk een knal.

De afgelopen tijd werden in Nederland al meerdere bombrieven aangetroffen. Vrijdag werd nog een gevonden in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. Eerder werden er ook bombrieven verzonden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

Voorzorgsmaatregelen in België

In ons land heeft bpost een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

'De veiligheid van onze collega's is uiteraard primordiaal in onze werking', reageert bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck woensdag. 'Bpost behandelt en bezorgt dagelijks meer dan 7 miljoen brieven en 300.000 pakketten. Niet alleen passeren al deze brieven en pakketten door sterk geautomatiseerde postsorteercentra, de hele keten is zo goed mogelijk geoptimaliseerd en gestroomlijnd.'

Ze benadrukt dat een individuele controle van alle brieven of pakjes onmogelijk is, en ook niet mag door het briefgeheim in België. 'Brieven of pakketten openmaken mag alleen in samenwerking met de politie of de douane, die regelmatig controles uitvoeren in de verschillende sorteercentra. Bpost staat in nauw contact met de politie en heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen in overleg met de politie', aldus Van Speybroeck.

Woensdagochtend ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Niemand raakte gewond maar de impact was enorm bij de betrokken bedrijven. In Amsterdam ging het om een postsorteercentrum van ABN AMRO, in Kekrade werd een postsorteercentrum van Ricoh getroffen, een bedrijf dat onder meer kopieerapparaten en printers maakt. In Maastricht werd een bankfiliaal van ook al ABN AMRO geviseerd. Volgens politiewoordvoerders ter plaatse maakten de poststukken die in Kerkrade en Amsterdam ontploften, vlak daarvoor een sissend geluid. In Kerkrade nam een medewerker van het postsorteerbedrijf een pakje aan dat er 'heel normaal' uitzag. Die medewerker hoorde een sissend geluid en gooide het pakje weg. De negen aanwezige personeelsleden vluchtten daarop de postkamer uit. Even later was de explosie. In Amsterdam kreeg een medewerker van het postsorteercentrum van ABN Amro een grote, verdikte envelop in handen. Toen het personeelslid die opende, klonk ook een sissend geluid, zo stelt een woordvoerder van de politie. Daarna gooide ook die medewerker de envelop weg. Vervolgens klonk een knal. De afgelopen tijd werden in Nederland al meerdere bombrieven aangetroffen. Vrijdag werd nog een gevonden in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. Eerder werden er ook bombrieven verzonden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.In ons land heeft bpost een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. 'De veiligheid van onze collega's is uiteraard primordiaal in onze werking', reageert bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck woensdag. 'Bpost behandelt en bezorgt dagelijks meer dan 7 miljoen brieven en 300.000 pakketten. Niet alleen passeren al deze brieven en pakketten door sterk geautomatiseerde postsorteercentra, de hele keten is zo goed mogelijk geoptimaliseerd en gestroomlijnd.' Ze benadrukt dat een individuele controle van alle brieven of pakjes onmogelijk is, en ook niet mag door het briefgeheim in België. 'Brieven of pakketten openmaken mag alleen in samenwerking met de politie of de douane, die regelmatig controles uitvoeren in de verschillende sorteercentra. Bpost staat in nauw contact met de politie en heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen in overleg met de politie', aldus Van Speybroeck.