In het kader van het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas het voorbije weekend zijn donderdagmorgen twee mannen opgepakt in Birmingham en Manchester. Dat heeft de Britse politie aangekondigd.

De politie arresteerde zondag al twee adolescenten in het zuiden van Manchester. Zij werden dinsdag vrijgelaten.

De Amerikaanse FBI identificeerde de 44-jarige Brit Malik Faisal Akram als de gijzelnemer in een synagoge in Coleyville, een stad van zo'n 23.000 inwoners op een 40-tal kilometer van Dallas. De politie schoot Akram zaterdag dood nadat de vier gijzelaars ongedeerd waren ontkomen.

Volgens Britse media werd de in Blackburn wonende Akram in 2020 doorgelicht door de binnenlandse geheime dienst MI5. Die concludeerde dat de man niet gevaarlijk was.

Akram zou vlak voor Nieuwjaar via de luchthaven JFK in New York in de Verenigde Staten zijn aangekomen. Hij kocht daarna een vuurwapen dat hij tijdens de gijzeling gebruikte.

Akram eiste tijdens de gijzeling in de synagoge de vrijlating van een in Fort Worth gevangen zittende Pakistaanse, Aafia Siddiqui. Hij noemde haar 'zuster' maar de twee zijn geen familie. De Pakistaanse wetenschapper Siddiqui werd in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Ze zit in een gevangenis nog geen 30 kilometer van de plek van de gijzelingsactie van Akram.

