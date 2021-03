Een Turkse procureur is woensdag naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de ontbinding te eisen van de grootste pro-Koerdische partij van Turkije. Hij beschuldigt de partij van 'terroristische' activiteiten, zo heeft het staatspersbureau Anadolu gemeld.

Volgens Anadolu stuurde de procureur een akte van beschuldiging naar het hof waarmee hij de opening van een proces vraagt om HDP (Democratische Volkerenpartij) te verbieden. De partij is de derde politiek formatie van het land en wordt regelmatig verguisd door president Recep Tayyip Erdogan.

De procureur beschuldigt partijleden van 'pogingen om de eenheid en territoriale integriteit van de staat te ontwrichten'. Het Grondwettelijk Hof moet met de akte van beschuldiging instemmen voordat een datum voor het proces kan worden vastgelegd. Erdogan verwijt HDP dat het de 'politieke vitrine' is van de Koerdische Arbeidspartij (PKK), een groep die een bloedige guerrilla voert in Turkije en als 'terroristisch' beschouwd wordt door Ankara en zijn westerse bondgenoten.

Terroristische propaganda

De kritiek op HDP zwol aan na een afgebroken Turkse militaire interventie om dertien gijzelaars uit de handen van de PKK in Irak te redden, een operatie die half februari uitmondde in de dood van de dertien.

Het Turkse parlement ontnam woensdag een HDP-parlementslid zijn zetel wegens een gevangenisstraf voor terroristische propaganda. HDP, dat alle beschuldigingen van 'terroristische activiteiten' met kracht verwerpt, zegt te zijn vervolgd vanwege zijn oppositie tegen Erdogan.

