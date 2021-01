Na een "gecompliceerd" 2020 is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu donderdag in Brussel neergestreken om de banden met de Europese Unie aan te halen. Hij riep op tot "concrete stappen" om de "positieve sfeer" van de voorbije weken te consolideren.

'Het is belangrijk om een positieve sfeer en een positieve agenda te creëren. Maar om deze agenda duurzaam te maken, zijn er concrete stappen van beide partijen nodig', zo verklaarde Cavusoglu voor aanvang van een onderhoud met de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell.

Cavusoglu kondigde aan dat president Recep Tayyip Erdogan de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft uitgenodigd naar Turkije. 'Ik ben gekomen om dit bezoek voor te bereiden', aldus de buitenlandminister, die vrijdag een onderhoud met Michel heeft. Later op donderdag ziet hij ook de Belgische buitenlandminister Sophie Wilmès.

Op het wenslijstje van Cavusoglu staat onder meer een herziening van het migratie-akkoord met de Europese Unie, de toekomst van de Europees-Turkse douane-unie n de liberalisering van de visumplicht voor Turkse onderdanen. Hij wil met Borrell ook praten over de organisatie van een multilaterale conferentie over de problemen in de oostelijke Middellandse Zee.

Ook Borrell ontwaarde de voorbije weken 'een betere sfeer' en 'enkele belangrijke stappen', zoals de aangekondigde hervatting van de rechtstreekse gesprekken met Griekenland over de gasexploraties in het oosten van de Middellandse Zee. Maar 'intenties en aankondigingen moeten vertaald worden in daden', zei ook de Europese hoge vertegenwoordiger.

Zowel Borrell als Cavusoglu omschreven 2020 als een 'gecompliceerd' jaar voor de onderlinge relaties. De spanningen stapelden zich op, met onder meer het conflict over de gasexploraties in de Middellandse Zee, de Turkse betrokkenheid in conflicten in Syrië, Libië en Nagorno-Karabach en de uithalen van Erdogan naar de Franse president Emmanuel Macron.

Eind vorig jaar besloten de Europese leiders bijkomende sancties te nemen omwille van de aanhoudende Turkse booractiviteiten in de exclusieve economische zone van Cyprus in de Middellandse Zee. Mogelijks raken de buitenlandministers het op 25 januari eens over de uitbreiding van de lijst van personen en bedrijven die een inreisverbod krijgen en wier activa op Europees grondgebied geblokkeerd worden. De lijst omvat momenteel twee verantwoordelijken van Turkish Petroleum Corporation (TPAO). In maart maken de Europese leiders een nieuwe evaluatie van de relaties met Turkije.

