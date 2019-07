Turkije dringt er bij de Verenigde Staten op aan om de beslissing om het land uit te sluiten van het F-35-programma ongedaan te maken. Volgens Ankara is de beslissing van Washington 'oneerlijk'. Dat meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Turkije is een partner bij de bouw van de F-35 en zou ongeveer honderd gevechtsvliegtuigen verkrijgen, maar het Pentagon ondernam in juni al de eerste stappen om Turkije uit het programma te gooien. Ankara besliste onlangs om een Russisch raketafweersysteem te kopen en dat was voor Washington het sein om Turkije te schrappen van het F-35-programma. 'De F-35 kan niet gebruikt worden samen met een Russisch inlichtingenverzamelingsplatform dat gebruikt wordt om zijn geavanceerde mogelijkheden te leren kennen', benadrukte Washington woensdag.

Volgens het Witte Huis is de relatie met NAVO-bondgenoot Turkije 'veellagig' en wordt de samenwerking voortgezet 'met in het achterhoofd de beperkingen vanwege de aanwezigheid van het raketafweersysteem S-400'. 'We nodigen de VS uit om die beslissing ongedaan te maken. Dat zou immers onherstelbare wonden slaan in onze strategische relaties', aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Het is oneerlijk om Turkije te schrappen. We zijn één van de belangrijkste partners in het F-35-programma.'