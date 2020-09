Turkije is niet te spreken over kritiek van de Franse president Emmanuel over de Turkse activiteiten in oostelijke Mediterraanse regio. Macron wordt 'arrogant' genoemd en hij grijpt volgens de Turken terug naar 'koloniale reflexen'.

De Franse president bekritiseerde het gedrag van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in het conflict in Libië en de aardgasexploraties van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee. Hij noemde beide 'onaanvaardbaar'. Volgens Griekenland en Cyprus boort Turkije in hun maritiem gebied en dat is dus illegaal. Macron beschouwt Turkije naar eigen zeggen niet meer als een partner in de Middellandse Zee. 'Onze rode lijn is respect voor de soevereiniteit voor elke Europese lidstaat', zo zei hij donderdag op een persconferentie in Corsica, Frans eiland in de Middellandse Zee. Volgens de Turken is Macron niet in een positie om beslissing te nemen over maritieme zones. 'Hij zou eerder verzoening en dialoog moeten aanmoedigen', zo meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Zijn individualistische en nationalistische positie moedigt alleen maar spanning aan en zeet de grote belangen van Europe en de Europese Unie op het spel.'