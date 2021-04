Turkije zal zich op 1 juli officieel terugtrekken uit de conventie van Istanboel, een verdrag over de bescherming van vrouwenrechten. Dat blijkt uit een presidentieel decreet dat vrijdag gepubliceerd werd.

De conventie van Istanboel kwam tien jaar geleden tot stand op initiatief van de Raad van Europa. De overeenkomst heeft als doel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen.

Turkije had in maart al aangekondigd dat het zich zou terugtrekken uit de overeenkomst. Die beslissing leidde toen tot heel wat protest van mensenrechtenorganisaties, de oppositie en van de internationale gemeenschap. Vrouwenrechtenorganisaties vrezen dat met de beslissing van president Recep Tayyip Erdogan jarenlange inspanningen voor het bestrijden van huiselijk geweld worden tenietgedaan. Dat kan gevolgen hebben voor miljoenen vrouwen, kinderen en mensen van de LGBTQI+ - gemeenschap, zo klinkt het.

'Promotie homoseksualiteit'

De conventie van Istanboel lag vooral bij de conservatief-islamitische achterban van de regering onder vuur. Zo zou de conventie afbreuk doen aan de Turkse normen en waarden over familie, waardoor geweld volgens hen net in de hand zou worden gewerkt. Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

