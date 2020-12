De Europese sancties tegen Turkije omwille van de gasboringen in het oosten van de Middellandse Zee zijn 'bevooroordeeld en illegitiem'.

Dat liet het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken weten na de beslissing van de EU.

De Europese leiders zetten in de nacht van donderdag op vrijdag het licht op groen voor een uitbreiding van de lijst van personen en organisaties die gesanctioneerd moeten worden voor hun betrokkenheid bij het 'illegale en agressieve' Turkse optreden in het oosten van de Middellandse Zee. Turkije speurt er al een hele tijd naar gas in wateren die geclaimd worden door EU-lidstaten Cyprus en Griekenland.

'We verwerpen deze bevooroordeelde en illegitieme houding', zo reageerde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag in een mededeling. Eerder in de week had president Recep Tayyip Erdogan gezegd dat Europese sancties 'geen grote zorg' voor zijn land zouden zijn. De geviseerden krijgen te maken met een inreisverbod en hun tegoeden op Europees grondgebied worden geblokkeerd.

'Proportioneel'

Volgens de Franse president Emmanuel Macron, één van de pleitbezorgers van een harder optreden tegen het Turkije van Erdogan, heeft Europa 'vastberadenheid getoond. We hebben Turkije een kans gegeven, maar we hebben unaniem moeten vaststellen dat Turkije zijn provocerende acties heeft voortgezet', zo legde hij de EU-beslissing uit.

'Het zijn gerichte en persoonlijke sancties die proportioneel zijn ten opzichte van het gedrag van Turkije', becommentarieerde de Belgische premier Alexander De Croo. Tegelijkertijd onderstreepte hij dat de relaties met Turkije vele domeinen bestrijken en dat de dialoog met Ankara gaande moet worden gehouden, bijvoorbeeld in de migratiekwestie.

