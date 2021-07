De Tunesische president Kais Saied heeft de activiteiten van het parlement bevroren en regeringsleider Hichem Mechichi uit zijn ambt ontslagen.

Dat maakte de president zondagavond tijdens een televisietoespraak bekend. De beslissing volgt na een dag vol protesten tegen de Tunesische leiders, onder meer over de manier waarop ze de coronacrisis aanpakken.

Saied kondigde de maatregelen aan op grond van artikel 80 van de grondwet, na een spoedvergadering in het paleis van Carthago. 'De grondwet staat de ontbinding van het parlement niet toe, maar wel de bevriezing van haar activiteiten', aldus Saied. Daardoor wordt wel de parlementaire onschendbaarheid van de leden opgeheven.

Tunesië wordt momenteel geconfronteerd met een hoogtepunt van de coronapandemie en kent een diepe politieke en economische crisis die het land al maandenlang lamlegt.

Protesten in Tunis op 25 juli 2021 © Getty Images

Volgens de Franse krant Le Monde vallen er dagelijks 150 tot 200 coronadoden, en is tot op vandaag slechts 7 tot 8 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Falend initiatief, dispuut binnen regering

En precies de incompetentie aanpak van de coronacrisis, bovenop andere feilen, leidde de voorbije dagen tot protesten. Minister van Volksgezondheid Faouzi Mehdi had aangekondigd dat iedereen op de dag van het Offerfeest gevaccineerd kon worden. De aandrang om gevaccineerd te worden was immens, en het aantal beschikbare vaccins was in geen tijd opgebruikt, waarna massa's mensen ongevaccineerd huiswaarts moesten keren. De campagne werd weer opgedoekt.

Premier Hichem Mechichi ontsloeg zijn minister, en hekelde diens 'criminele' en 'populistische' initiatief, waarna de ontslagen minister liet weten dat het initiatief er gekomen was onder druk van de eerste minister, die volgens hem de voorbereidingen van nabij had gevolgd.

