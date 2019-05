Tunesië, 8 jaar na de Arabische Lente: 'Mijn broer zou nooit zelfmoord plegen'

In december vorig jaar stak de populaire Tunesische journalist Abderrazek Zorgui zichzelf in brand. Een protest tegen werkloosheid en corruptie, zo klinkt het in zijn afscheidsvideo. Wilde Zorgui echt als martelaar sterven of werd hij geflikt? In Kasserine raken ze er niet uit. Knack ging op onderzoek in het land waar de Arabische Lente begon - met een zelfverbranding.

Abderrazek Zorgui voltrekt zijn martelaarschap. 'Wat heeft acht jaar revolutie ons opgeleverd?' © .