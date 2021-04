Bijna zes maanden voor de parlementsverkiezingen dreigt de Tsjechische minderheidsregering van premier Andrej Babis uit elkaar te vallen. De communistische partij heeft haar gedoogsteun dinsdag ingetrokken.

De partijleider van de communisten, Vojtech Filip, zei dat ze het vertrouwen in de regeringspartijen hebben verloren, aldus persbureau CTK. Zijn partij had de oprichting van een staatsbank gevraagd om door te gaan met de gedoogsteun voor de coalitie van Babis' populistische ANO en de sociaaldemocraten.

Zelf zullen de communisten geen motie van wantrouwen indienen in het parlement, zei Filip. Ze zijn wel bereid om zo'n motie van een andere partij te steunen.

Aan de zender CT zei Babis dat hij nog niet weet wat de gevolgen voor de regering zullen zijn. 'We zijn bereid om wetten goed te keuren samen met andere partijen in het parlement.'

In oktober kiezen de Tsjechen normaal een nieuw parlement.

De partijleider van de communisten, Vojtech Filip, zei dat ze het vertrouwen in de regeringspartijen hebben verloren, aldus persbureau CTK. Zijn partij had de oprichting van een staatsbank gevraagd om door te gaan met de gedoogsteun voor de coalitie van Babis' populistische ANO en de sociaaldemocraten. Zelf zullen de communisten geen motie van wantrouwen indienen in het parlement, zei Filip. Ze zijn wel bereid om zo'n motie van een andere partij te steunen. Aan de zender CT zei Babis dat hij nog niet weet wat de gevolgen voor de regering zullen zijn. 'We zijn bereid om wetten goed te keuren samen met andere partijen in het parlement.' In oktober kiezen de Tsjechen normaal een nieuw parlement.