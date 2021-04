Tsjechië wijst achttien personeelsleden van de Russische ambassade uit in verband met explosies in een munitiedepot in 2014, zo heeft premier Andrej Babis zaterdag gezegd.

De Russen zijn geïdentificeerd als agenten van de inlichtingendiensten van hun land, zei de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamacek, die momenteel ook aan het hoofd staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russen moeten het land binnen de 48 uur verlaten.

De explosies deden zich in een munitiedepot in Vrbetice voor, 110 kilometer ten oosten van Praag, in oktober en december 2014. Twee mensen werden gedood en de schade was aanzienlijk. Het terrein werd door private defensiebedrijven gebruikt.

Eerder op de dag liet Hamacek weten dat hij een voor maandag geplande reis naar Moskou zou annuleren. De reis, voor gesprekken over het Russische vaccin Spoetnik V, was scherpe bekritiseerd door andere regeringsleden.

