De impeachmentprocedure tegen president Trump treedt in een nieuwe fase. Toch maakt ze nog altijd weinig kans.

In Washington zette het Huis van Afgevaardigden een verdere stap in de procedure die tot de afzetting van president Donald Trump kan leiden. Het keurde een resolutie goed die maakt dat getuigenverhoren vanaf de tweede week van november openbaar worden. De Democratische meerderheid in het Huis vindt het haar grondwettelijke plicht om het onderzoek verder te zetten naar een president die van machtsmisbruik wordt verdacht. De Republikeinse minderheid beschuldigt de Democraten ervan dat ze een schijnproces voeren, in de s...