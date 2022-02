'Truth Social', het nieuwe sociale netwerk van Donald Trump, is vanaf maandag/vandaag beschikbaar in de Amerikaanse versie van de Apple Store. De app komt er als antwoord op de ban van de ex-president op onder meer Twitter.

'We gaan deze week beginnen met het openstellen van de app voor mensen op Apple', aldus Devin Nunes, hoofd van Trump Media & Technology Group, het moederbedrijf van het nieuwe netwerk, tijdens een interview met Fox News. 'Ik denk dat we tegen eind maart volledig operationeel zijn, althans in de VS.'

Maar sommige gebruikers hebben al problemen ondervonden bij het aanmelden en werden doorverwezen naar een wachtlijst, meldt de website CNET.

Na de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar, weerden socialemediaplatformen YouTube, Facebook en Twitter de ex-president. Facebook heeft Trump zeker tot begin volgend jaar geband, maar hierna is een terugkeer mogelijk. Ook YouTube sluit een terugkeer niet uit. Maar Twitter, waarop hij meer dan tachtig miljoen volgers had, heeft Trump voorgoed in de ban gedaan.

