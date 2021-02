De advocaten van de Amerikaanse ex-president Donald Trump hebben maandag de afzettingsprocedure van hun cliënt 'politiek theater' genoemd. Ze noemen het proces dat morgen in de Senaat van start gaat ongrondwettelijk omdat Trump geen president meer is.

Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor 'aanzetten tot opstand' in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari.

In een 75 bladzijden tellend document herhalen de advocaten hun argumenten dat Trump zijn aanhangers die het Capitool bestormden niet aanzette tot geweld, omdat hij de aanwezigen opriep tot vreedzame acties. Zijn uitspraken over de wijdverspreide fraude bij de verkiezingen vallen binnen het Eerste Amendement, dat de vrijheid van meningsuiting verzekert. De advocaten herhalen ook het argument van de Republikeinen in de Senaat dat het proces ongrondwettelijk is omdat Trump sinds 20 januari geen president meer is.

Ook bevestigde de federale recherche FBI dat de bestorming enkele dagen op voorhand was gepland, aldus de advocaten. De speech van Trump kort voor de bestorming 'was geen daad die een georganiseerde beweging aanmoedigde om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen', klinkt het.

Politiek gewin

'Dit is nooit meer geweest dan een egoïstische poging van het Democratische leiderschap in het Huis om misbruik te maken van de gevoelens van angst en verwarring die de Amerikanen voelden na de vernielingen van het Capitool door enkele honderden mensen', schrijven de advocaten volgens nieuwszender CNN. 'In plaats van actie te ondernemen om de natie te helen of op zijn minst de mensen te vervolgen die de wet overtraden door het Capitool te bestormen, hebben de voorzitter van het Huis (Nancy Pelosi, nvdr.) en haar aanhangers geprobeerd om gebruik te maken van de chaos van het moment voor hun eigen politiek gewin.'

De Democratische aanklagers van het Huis zullen met hun eigen tekst reageren op het document. De respons wordt rond de middag (plaatselijke tijd) verwacht. (Belga)

Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor 'aanzetten tot opstand' in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari. In een 75 bladzijden tellend document herhalen de advocaten hun argumenten dat Trump zijn aanhangers die het Capitool bestormden niet aanzette tot geweld, omdat hij de aanwezigen opriep tot vreedzame acties. Zijn uitspraken over de wijdverspreide fraude bij de verkiezingen vallen binnen het Eerste Amendement, dat de vrijheid van meningsuiting verzekert. De advocaten herhalen ook het argument van de Republikeinen in de Senaat dat het proces ongrondwettelijk is omdat Trump sinds 20 januari geen president meer is. Ook bevestigde de federale recherche FBI dat de bestorming enkele dagen op voorhand was gepland, aldus de advocaten. De speech van Trump kort voor de bestorming 'was geen daad die een georganiseerde beweging aanmoedigde om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen', klinkt het.'Dit is nooit meer geweest dan een egoïstische poging van het Democratische leiderschap in het Huis om misbruik te maken van de gevoelens van angst en verwarring die de Amerikanen voelden na de vernielingen van het Capitool door enkele honderden mensen', schrijven de advocaten volgens nieuwszender CNN. 'In plaats van actie te ondernemen om de natie te helen of op zijn minst de mensen te vervolgen die de wet overtraden door het Capitool te bestormen, hebben de voorzitter van het Huis (Nancy Pelosi, nvdr.) en haar aanhangers geprobeerd om gebruik te maken van de chaos van het moment voor hun eigen politiek gewin.'De Democratische aanklagers van het Huis zullen met hun eigen tekst reageren op het document. De respons wordt rond de middag (plaatselijke tijd) verwacht. (Belga)