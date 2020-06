De Amerikaanse president Donald Trump zou het ministerie van Defensie opdracht hebben gegeven om troepen weg te halen uit Duitsland. Dat heeft de krant Wall Street Journal gemeld. Het Witte Huis bevestigt het nieuws vooralsnog niet.

The Wall Street Journal schreef vrijdag onder aanhaling van anonieme regeringsbronnen dat Trump het Pentagon heeft bevolen om tegen september 9.500 Amerikaanse soldaten weg te halen uit Duitsland. Een deel zou overgeplaatst worden naar Polen en andere Navo-lidstaten. Nu zijn er nog 34.500 soldaten gelegerd in Duitsland, maar een troepensterkte van 25.000 zou de absolute bovengrens worden.

Het Pentagon wou vrijdag geen commentaar kwijt. John Ullyot, de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis, ontkende het bericht niet. 'We hebben op dit moment geen enkele mededeling te doen, maar als opperbevelhebber evalueert president Trump permanent de militaire houding van de Verenigde Staten en onze aanwezigheid in het buitenland', zei de zegsman.

Duitsland is van oudsher het ankerpunt van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, maar de Amerikaanse regering dreigt er al langer mee om troepen weg te halen. Vooral de vroegere ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, ergerde er zich regelmatig aan dat de Duitse regering haar Navo-verbintenissen niet zou nakomen en te weinig geld zou besteden aan militaire uitgaven.

Het nieuws zorgt alvast voor ongerustheid bij de vroegere baas van de Amerikaanse landmacht in Europa, oud-generaal Mark Hertlin. 'Omdat ik sterk betrokken was bij de twee vorige structurele reducties van de Amerikaanse troepen in Europa kan ik publiekelijk zeggen: het is gevaarlijk, het toont een gebrek aan visie en het gaat op verzet stuiten in het Congres', tweette hij.

