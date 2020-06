De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op Twitter afgevraagd of de val van de 75-jarige demonstrant na een duw door de politie in de stad Buffalo niet een vooropgezet plan was.

Hij zou een provocateur van de extreemlinkse beweging Antifa geweest kunnen zijn, meent het staatshoofd.

Twee politieagenten zijn in Buffalo, in de staat New York, aangeklaagd wegens 'tweedegraads' geweldpleging omdat zij de bejaarde activist omverduwden tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De betoger moest gewond naar het ziekenhuis. Beide agenten zeggen onschuldig te zijn en vinden steun bij Trump.

Volgens hem probeerde Martin Gugino communicatieapparatuur van de politie onklaar te maken met een scanner. "Ik heb het bekeken, hij viel harder dan hij was geduwd. Hij richtte zijn scanner. Kan vooropgezet zijn?" Trump verwees naar een bericht van de omstreden rechtse zender One America News Network (OANN), die een theorie in die zin verspreid had.

De val van de demonstrant en de plas bloed rond zijn hoofd werden gefilmd en via sociale media verspreid over de wereld.

