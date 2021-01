In een ongewoon telefoongesprek van een uur heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag bij de Republikeinse 'secretary of state' Brad Raffensperger aangedrongen op een wijziging van het verkiezingsresultaat in de staat Georgia. De Washington Post publiceerde een opname van het gesprek.

Onverbloemd heeft de president zijn partijgenoot ertoe aangezet 'genoeg stemmen voor hem te vinden' en het resultaat 'opnieuw te berekenen'. Volgens de Washington Post deed Trump dit smekend, en dreigend met strafrechterlijke vervolging, op een gegeven moment waarschuwend dat Raffensperger een 'groot risico' nam.

Trump wilde dat de ambtenaar het resultaat nog eens zou onderzoeken 'met mensen die antwoorden willen'. Na afloop bestempelde de president zijn onwrikbare partijgenoot als 'onwetend'.

'Ik heb gewonnen'

Trump heeft in Georgia nipt verloren van zijn Democratische uitdager Joe Biden, met name met 11.779 stemmen. De president zou dan op een bepaald moment hebben gezegd: 'Kijk. Alles wat ik wil is dit. Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat een meer is dan degene die ik heb. Want ik heb in de staat gewonnen en het is niet eerlijk mij zo de zege te ontnemen'.

Trump zou trouwens meermaals hebben gezegd: 'Onmogelijk dat ik in Georgia heb verloren'. Waarbij hij ook zei met honderdduizenden stemmen te hebben gewonnen.

In Georgia zijn de stemmen twee keer herteld. Ondanks de beweringen van Trump zijn er ook geen aanwijzingen van fraude gevonden.

Verward en onsamenhangend

Raffensperger probeerde tijdens het 'verwarde en soms onsamenhangende' gesprek zijn partijgenoot diets te maken dat hij zich baseert op doorprikte samenzweringstheorieën, dat hij steunt op verkeerde informatie en dat de zege van Biden eerlijk en juist is. 'Wij geloven dat onze tellingen kloppen', zei de 'secretary of state' ook, eraan toevoegend dat de resultaten ook bij rechtbanken staande zijn gebleven.

Zondag wees Raffensperger president Trump terecht via Twitter. 'Met alle respect, president Trump: het is niet waar wat u zegt. De waarheid zal naar boven komen.'

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Fraude Georgia

Trump vertelde Raffensperger ook dat, als hij niets deed, dit een schaduw kan werpen op de kansen van de twee Republikeinen die woensdag tijdens een tweede ronde hun Senaatszetel verdedigen. De president zei maandag op een verkiezingsmeeting in Georgia de fraude te zullen aankaarten.

Volgens de krant toont het telefoontje aan hoe 'bezeten en vertwijfeld' Trump door zijn nederlaag is. Hij gelooft nog steeds door een omkering van het verkiezingsresultaat in voldoende 'battleground states' alsnog aan een tweede ambtstermijn te kunnen beginnen.

En nog volgens de Washington Post rijzen er bij verkiezingsexperten vragen over de legaliteit van het telefoontje.

'Schaamteloos machtsmisbruik'

De pogingen van Trump om de uitslag van de verkiezingen na zijn nederlaag te veranderen, komt neer op 'schaamteloos machtsmisbruik', aldus de nieuwgekozen vicepresidente Kamala Harris zondagavond tijdens een campagneoptreden in Georgia. In die staat hadden Trump en zijn Republikeinen tevergeefs zes rechtszaken aangespannen tegen de nipte verkiezingsresultaten.

Trump weigert sinds de verkiezingen van twee maanden geleden nog steeds om zijn nederlaag tegen Joe Biden te erkennen. In een gezamenlijk opiniestuk in The Washington Post roepen alle tien nog levende Amerikaanse ex-ministers van Defensie de president op om het leger niet te betrekken bij zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te vechten. Ook James Mattis en Mark Esper, die minister waren onder Trump, ondertekenden de verklaring.

De tien oud-ministers roepen het staatshoofd op om zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag. 'Onze verkiezingen hebben plaatsgevonden. Hertellingen en audits zijn uitgevoerd. Gepaste betwistingen zijn door de rechtbanken behandeld. Gouverneurs hebben de resultaten gecertificeerd. En het kiescollege heeft gestemd. De tijd om de resultaten in vraag te stellen, is voorbij.'

Vastklampen aan macht

Tegenstanders van Trump vrezen dat de president het leger er desnoods bij zou betrekken om vast te blijven klampen aan de macht. Maar er is geen rol weggelegd voor het leger om de uitkomst van de verkiezingen te bepalen, benadrukken de voormalige defensieministers.

'Met pogingen om Amerikaanse strijdkrachten te betrekken bij het afhandelen van verkiezingsdisputen, zouden we ons op gevaarlijk, onwettig en ongrondwettelijk terrein begeven', zeggen ze. 'Civiele en militaire functionarissen die dergelijke maatregelen leiden of uitvoeren, zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de ernstige gevolgen van hun acties op onze republiek.'

Naast Mattis en Esper ondertekenden ook Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry en Donald Rumsfeld het opiniestuk.

