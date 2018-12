Trump wil einde aan 'oncontroleerbare' wapenwedloop

'Ik ben zeker dat, op een moment in de toekomst, president Xi en ik samen met president Poetin van Rusland zullen beginnen praten over een betekenisvolle stop voor wat een grote en oncontroleerbare Wapenwedloop is geworden', aldus Trump op Twitter. 'De Verenigde Staten hebben dit jaar 716 miljard dollar (ongeveer 632 miljard euro, nvdr.) uitgegeven. Gek! '

Trump had eind oktober aangekondigd dat hij de Verenigde Staten terugtrekt uit het Intermediate Nuclear Force-verdrag (INF) uit 1987, dat de vernietiging voorziet van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer. Poetin waarschuwde onmiddellijk dat die terugtrekking gevaarlijke gevolgen zou hebben. De NAVO beschuldigt Rusland ervan het INF-verdrag te schenden door een nieuwe raket te ontwikkelen, maar de bondgenoten willen 'geen nieuwe Koude Oorlog en geen nieuwe wapenwedloop', aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie vindt dinsdag en woensdag een raad van de ministers van Buitenlandse Zaken plaats, waarbij het onder meer zal gaan over het INF-verdrag. De Verenigde Staten geven wereldwijd het meeste uit aan defensie. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bedroegen de Amerikaanse defensieuitgaven vorig jaar 610 miljard dollar, of 3,1 procent van het bbp. China blijft op de tweede plaats staan, met naar schatting 228 miljard dollar of 13,1 procent van het wereldwijde totaal.

Nummer drie is Saoedi-Arabië, met 69,4 miljard dollar of 10,3 procent van zijn bbp. Rusland is nummer vier met 66,3 miljard dollar. SIPRI werd opgericht in 1966 door het Zweedse parlement. De denktank onderzoekt militaire uitgaven en wapentransfers. In 2002 begon het de verkoop van wapens door defensiebedrijven in kaart te brengen.