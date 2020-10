De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag tijdens een televisie-interview geweigerd om de complottheorie QAnon te verwerpen. 'Ik weet er weinig van', zei de president.

De interviewster van NBC News, Savannah Guthrie, legde uit dat QAnon-aanhangers geloven dat de Democraten satanistische pedofielen zijn, en dat Trump probeert om het land van hen te verlossen. Toen Trump werd gevraagd of hij wilde zeggen dat dat onzin is, deed hij dat niet.

'Ik weet niets over QAnon', aldus Trump, 'Wat ik er wel over heb gehoord is dat ze sterk tegen pedofilie zijn en daar ben ik het mee eens, daar ben ik het sterk mee eens.' Vervolgens begon Trump over de radicaal-linkse beweging antifa, die volgens hem 'Democratische steden platbranden'.

Trump werd ook gevraagd over een tweet die hij had gedeeld, waarin onder meer werd geclaimd dat de dood van Osama Bin Laden door president Barack Obama is scène was gezet. 'Dat was de mening van iemand', aldus Trump, 'ik heb het alleen geretweet.' Daarop hield Guthrie hem voor dat hij 'de president is, niet een of andere gekke oom die zomaar wat kan retweeten'. Trump zei dat mensen 'zelf kunnen bepalen' of ze de complottheorie geloven.

Biden tegelijk geïnterviewd op andere zender

Het interview met Trump, die ook werd ondervraagd door kiezers, werd uitgezonden terwijl de president eigenlijk in debat had moeten gaan met Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. Dat debat werd afgezegd omdat Trump niet akkoord wilde gaan met een virtuele variant. Daardoor kwamen er gelijktijdige tv-uitzendingen met Biden en Trump op verschillende zenders.

De ondervraging van Biden verliep een stuk rustiger en inhoudelijker, en vormde zo een groot contrast met het Trump-interview. Biden sprak onder meer zijn spijt uit voor het steunen van een controversiële wet uit 1994 die volgens critici verantwoordelijk is voor de massa-opsluiting van met name zwarte Amerikanen die worden veroordeeld voor drugsmisdaden. Wel legde Biden de voornaamste schuld bij de manier waarop Amerikaanse deelstaten de wet implementeerden.

Net als in eerdere interviews wilde Biden niet zeggen of hij extra rechters wil toevoegen aan het Hooggerechtshof, als de Republikeinen erin slagen om de nieuwe rechter Amy Coney Barrett te benoemen en zo een ruime conservatieve meerderheid in het hof te bemachtigen. Maar Biden zei ditmaal wel dat hij dat voor de verkiezingsdag zal laten weten, 'afhankelijk van de uitkomst' in de Senaat. Nochtans hebben miljoenen Amerikanen hun stem al uitgebracht, per post of bij stembureaus die in de weken voor 3 november al open zijn.

Van Barrett zelf was Biden niet onder de indruk. Ze toonde tijdens haar hoorzittingen, de afgelopen drie dagen, 'niet echt een juridische filosofie', aldus de Democraat. Biden zei zich onder meer zorgen te maken over de gezondheidszorg en de rechten van de lhbt-gemeenschap als Barrett wordt aangesteld.

