Trump waarschuwt Democraten voor machtsspelletjes

De Democraten veroverden bij de tussentijdse verkiezingen van dinsdag opnieuw een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis). De Republikeinen behouden hun meerderheid in de Senaat (hogerhuis).

"Als de Democraten denken dat ze belastinggeld zullen verkwisten door ons te laten onderzoeken op het niveau van het Huis, dan zullen wij genoodzaakt zijn om te overwegen om ook hen te onderzoeken voor al de lekken van geheime informatie en veel andere dingen, op het niveau van de Senaat. Dat spelletje kunnen wij ook spelen!", aldus het staatshoofd.

Nu de Democraten aan zet zijn in het lagerhuis kunnen ze in principe een afzettingsprocedure tegen Trump - waartoe ze al geruime tijd oproepen - inleiden, maar die heeft weinig kans op slagen. De impeachment moet met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden en ook de Senaat moet zich erover buigen. De Democraten in het huis kunnen Trump een zijn medewerkers wel het vuur aan de schenen leggen door hen onaangename taken op te leggen of bepaalde eisen te stellen.

Zo willen ze al geruime tijd dat de president zijn belastingaangiften openbaar maakt. Daarnaast zouden ze ook dieper kunnen spitten in de banden tussen Trumps campagneteam en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Speciaal aanklager Robert Mueller werkt daarover aan een rapport, Trump zelf spreekt van een "heksenjacht".

'Impeachment wordt voor Democraten als dansen op slappe koord'

Met een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen de Democraten beslissen om, in het Huis alvast, Trump af te zetten. Om Trump echt af te zetten is echter ook een meerderheid in de Senaat nodig, en die hebben de Democraten niet. Nu het starten van een impeachmentprocedure mogelijk wordt, gaan er binnen de Democraten stemmen op om die stap te zetten. 'De meeste van hun kiezers zijn voorstanders van een impeachment, maar de meeste Amerikaanse kiezers willen dat niet: het is als dansen op een slappe koord', zegt KU Leuven-professor en Amerikakenner Bart Kerremans. 'Als ze een beetje verstandig zijn, dan zetten ze dat thema in de schaduw, zoals ze in de campagne hebben gedaan.'

'In de campagne hebben ze het zo weinig mogelijk over het afzetten van Trump gehad, en dat is denk ik ook de verstandigste en meest aangewezen weg', meent Kerremans. Nancy Pelosi, waarschijnlijk de nieuwe fractieleider van de Democraten, liet al herhaaldelijk verstaan dat ze niet van plan is haast te maken met die procedure. Enkel als het onderzoek van Robert Mueller naar beïnvloeding door Rusland bij de presidentsverkiezingen van 2016 met heel belastend materiaal komt, wil Pelosi impeachment op tafel leggen.

Kerremans verwacht echter wel dat de Democraten ervoor zullen zorgen dat 'elke zaak die de regering van Trump in een slecht daglicht kan stellen in de schijnwerpers zal komen. Dat hebben de Republikeinen ook met hen gedaan, en het staat in de sterren geschreven dat de Republikeinen dit nu ook zullen moeten ondergaan.'

Trump zette in de campagne voor de midterms opnieuw zwaar in op migratie. Met een Democratische meerderheid in het Huis ziet het er niet naar uit dat er veel vooruitgang geboekt zal worden. 'Dat zit helemaal klem', zegt Kerremans. 'Hetzelfde geldt voor de financiering van de door Trump beloofde muur aan de grens met Mexico. Dat gaat ook mislukken, en dat zal hij in 2020 op de Democraten kunnen steken.'

Kerremans ziet niet gebeuren dat er een migratie-akkoord komt, omdat de visies op het thema te ver uit elkaar liggen. 'Zeker na deze uitslag zal het moeilijk liggen voor de Republikeinen om de Democraten tegemoet te komen. Trump en co zullen volop inzetten op de eigen achterban.'

Hier en daar vermoedt Kerremans wel vooruitgang. 'Voor infrastructuurinvesteringen zullen de Democraten en Trump een akkoord kunnen sluiten, en ook voor de hervorming van het strafrechtelijk systeem. Daar stonden ze de voorbije twee jaar al dicht bij elkaar.'

Ook wat betreft handelspolitiek ziet Kerremans mogelijkheden. 'We zullen moeten afwachten: het zal afhangen van welke factie doorweegt binnen de Democratische partij. Vanuit vakbondszijde komt er veel kritiek op het akkoord dat NAFTA moet opvolgen: het wordt interessant om te zien wat dat zal geven.'

Uit een van Trumps tweets van woensdagochtend blijkt dat ook hij snel vooruit wil gaan. 'Kreeg zoveel gelukwensen van velen voor onze grote overwinning, onder andere uit het buitenland (vrienden) die op me wachten, en hopen, op handelsakkoorden.'

