'Ik hoorde vandaag dat Kamala Harris niet aan de voorwaarden zou voldoen om kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap', zei Trump tijdens een persconferentie.

Harris, dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader, is geboren in de Amerikaanse stad Oakland. Daarmee is ze volgens de wet automatisch een Amerikaans staatsburger. De Democratische Partij zei op CNN 'niet verbaasd' te zijn over de opmerkingen van Trump. 'We zijn wel verbaasd dat hij er al zo snel na het bekend worden van haar nominatie mee komt', aldus de Democraten in een reactie. Trump beweerde jarenlang hetzelfde over voormalig president Barack Obama. Hij was tien jaar geleden een van de felste pleitbezorgers van de zogeheten 'birther movement', die het Amerikaanse staatsburgerschap van Obama in twijfel trok. De aanhangers van deze theorie meenden dat Obama in Kenia was geboren. Obama gaf in 2011 zijn geboortecertificaat vrij om een eind te maken aan de discussie.