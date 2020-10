De Verenigde Staten bevinden zich in grote onzekerheid nu de president positief heeft getest voor het coronavirus. Wat zijn de gevolgen voor de Amerikaanse verkiezingen?

32 dagen voor verkiezingsdag hebben Donald Trump en zijn echtgenote Melania positief getest op het coronavirus. Dat heeft Trump zelf wereldkundig gemaakt via Twitter. Het nieuws komt er nadat een van de dichtste adviseurs van de president, Hope Hicks, woensdag symptomen vertoonde voor covid-19.

Volgens een tweet van Melania Trump voelen de president en zijzelf zich 'goed'. Het is niet duidelijk of het koppel symptomen vertoont. Dat duurt doorgaans vijf tot zes dagen, maar de incubatietijd kan ook 14 dagen duren.

Heel wat mensen ervaren slechts lichte symptomen voor covid-19, maar zoals we al zagen bij de Britse premier Boris Johnson, bestaat de kans dat het heel snel de verkeerde richting kan uitgaan.

Het Witte Huis geeft weinig details vrij over de gezondheidstoestand van Donald Trump, maar de president behoort ontegensprekelijk tot een risicogroep. Hij is 74, staat niet meteen bekend voor zijn gezonde levensstijl en zou aan een hoge cholesterol lijden. Uit zijn meest recente medisch rapport blijkt dat Trump een BMI van boven de 30 heeft en dus obees is. Het is niet duidelijk of hij ook aan onderliggende aandoeningen, zoals hart- en longziektes, lijdt.

Covid-19 is, in tegenstelling tot wat de president zelf voortdurend beweert, niet onschuldig. Uit de statistieken blijkt dat mensen boven de 70 een grotere kans hebben om een ernstige vorm van covid-19 door te maken. 8 op de 10 coviddoden in de VS bevinden zich in de leeftijdscategorie van 65 plussers. Gelukkig hebben patiënten die nu op intensieve zorgen belanden, een grotere overlevingskans omdat er meer kennis is over de behandelingen.

Campagne

De arts van het Witte Huis Sean Conley meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen. Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention stelt dat een persoon die positief test, 10 dagen in quarantaine moet gaan. Hoe lang de quarantaine van de president effectief zal duren, hangt af van de toestand van het koppel.

Zeker is dat Trump zijn campagnetournee moet onderbreken. Zo waren er campagnebijeenkomsten gepland in belangrijke staten als Wisconsin, Florida en Arizona. Ook het volgende presidentsdebat op 15 oktober staat op de helling, althans in zijn huidige vorm. Het derde debat is gepland voor 22 oktober.

De positieve test is niet alleen voor Trump persoonlijk een slechte zaak, maar brengt ook alle aandacht terug naar zijn aanpak van de coronacrisis, zo schrijft de New York Times. Trump heeft de pandemie altijd geminimaliseerd, stond huiverachtig tegenover het dragen van een mondmasker en joeg wetenschappers tegen zich in het harnas. Hij organiseerde landelijke campagnebijeenkomsten met duizenden aanhangers waarbij geen sociale afstand werd gehouden en hij zelf niet het goede voorbeeld gaf.

Een week geleden zei de president nog dat covid-19 'haast niemand treft', behalve de ouderen en mensen met hartaandoeningen. Donderdag liet hij tijdens een diner nog optekenen dat het 'einde van de pandemie in zicht is'.

Nu hij zelf positief test, is dit een deuk voor zijn geloofwaardigheid. Het coronavirus heeft al meer dan 7,2 miljoen Amerikanen getroffen, met meer dan 200.000 doden.

Te ziek?

Als de president te ziek wordt om zijn presidentiële taken nog te vervullen, neemt de vicepresident van de Verenigde Staten, Mike Pence, het tijdelijk van hem over. Het is niet duidelijk of ook Pence besmet is geraakt met het coronavirus.

Als ook Pence ziek wordt, is het mogelijk dat de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de leiding van het land in handen neemt. De regels daarrond zijn niet heel duidelijk, maar volgens de Washington Post blijkt uit een wet van 1947 dat 'de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden of de voorzitter pro tempore van de Senaat de eerste in rij zijn voor de opvolging, gevolgd door leden van de regering, beginnend met de minister van Binnenlandse Zaken'.

En wat als Trump te ziek wordt om nog deel te nemen aan de verkiezingen of in de aanloop van de verkiezingen zelfs sterft, wat in de geschiedenis van de VS nog nooit is gebeurd? Dan is Mike Pence opvallend genoeg niet de logische opvolger. De Republican National Committee (RNC) moet in dat geval stemmen over een nieuwe kandidaat. De naam van de Republikeinse presidentskandidaat zou vervolgens vervangen moeten worden op het stembiljet met de naam van de nieuwe kandidaat, maar dat zou een huzarenstukje betekenen. Miljoenen Amerikanen hebben immers al gestemd per post.

