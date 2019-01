Trump stelt State of the Union uit tot na shutdown

Eerder leek hij nog van plan om op 29 januari te speechen op een alternatieve locatie, omdat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi de deur op slot hield, maar dat plan is nu van de baan.

Trump zegt in een tweet dat hij niet meer op zoek wil gaan naar een alternatieve locatie 'omdat geen enkele plaats kan concurreren met de geschiedenis, de traditie en het belang van het Huis'. De president kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn 'grootse' toespraak in de toekomst. De shutdown duurt al meer dan een maand, maar een doorbraak lijkt nog niet meteen in zicht. Trump en de Democraten zijn het fundamenteel oneens over de bouw van een muur aan de grens met Mexico.