De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag in Kenosha aangekomen, de stad in de staat Wisconsin waar de dood van een zwarte man door politiekogels tot grootschalige protesten heeft geleid. Het geweld dat hier en daar met de onrust gepaard ging, omschreef Trump tijdens zijn bezoek als 'binnenlands terrorisme'.

Als het gaat om vandalisme tegen winkels of om het gooien van stenen naar politieagenten, dan kun je volgens Trump moeilijk spreken van vreedzaam protest, 'maar van echt binnenlands terrorisme'.

Zijn bezoek aan Kenosha bracht Trump langs beschadigde winkels. Hij ging ook in gesprek met de plaatselijke ordediensten.

'We gaan hen helpen', zei hij over de lokale handelaars. De agenten hebben volgens de president dan weer 'fantastisch werk' verricht. De karavaan van Trump werd door zijn aanhangers luid toegejuicht, terwijl ook manifestanten van de Black Lives Matter-beweging in Kenosha de straat waren opgetrokken.

Voor aanvang had Trump waarschuwingen dat zijn bezoek de scherpe verdeeldheid nog zou kunnen aanwakkeren, in de wind geslagen. Nochtans had de Democratische gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, Trump gevraagd weg te blijven. 'Ik denk dat dit (bezoek) net helpt, want ik verdedig wet en orde', riposteerde de president ter plaatse.

