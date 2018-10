Trump heeft VN-klimaatrapport nog niet gelezen

'Men heeft het mij gestuurd en ik wil zien wie het heeft opgesteld, welke groepen het hebben geschreven', verklaarde Trump aan journalisten bij het Witte Huis. 'Want ik kan jullie fantastische rapporten laten zien en ik kan jullie rapporten tonen die niet zo goed zijn.' Trump verzekerde wel dat hij het document nog zal lezen.

Het klimaat staat niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje. Onderzoekers van de universiteit van Harvard hebben het nageteld: 76 milieuwetten en -reglementen heeft de regering-Trump al geschrapt of wil ze nog schrappen. De facto laat Trump de doelstellingen los die zijn voorganger had opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in te perken. Vorig jaar stapte hij bovendien uit het klimaatakkoord van Parijs.