Vooraleer hij afreisde naar Alamo in de staat Texas om daar een stuk van de muur aan de grens met Mexio te bezoeken, heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag gezegd "geen geweld" te willen in de aanloop naar de inauguratie van de Democraat Joe Biden als president.

Het waren zijn eerste uitlatingen in het openbaar sinds de dodelijke bestorming van het Capitool.

Het Republikeinse staatshoofd zei dat de pogingen van de Democraten om hem af zetten een 'enorm gevaar vormen voor het land' en tot 'enorme woede' leiden. Maar, aldus Trump: 'Wij willen geen geweld', zei Trump tegen verslaggevers. 'Nooit geweld, absoluut geen geweld.' De nieuwe poging tot impeachment noemde hij 'absoluut belachelijk' en 'echt een voortzetting van de grootste heksenjacht uit de geschiedenis van de politiek.'

Op vragen van verslaggevers of hij zou aftreden kwam geen antwoord. Dat sociale media hem in de ban hebben geslagen roept volgens Trump 'woede' op. Die bigtech bedrijven 'doen ons land iets vreselijks aan', 'zij hebben een catastrofale fout begaan', aldus de president.

'Enorme steun'

Hij blijft naar eigen zeggen ondanks alles 'enorme steun' krijgen.

Trump hamerde erop dat zijn speech van woensdag, waarna de bestorming van het Capitool volgde, 'helemaal convenabel' was. 'Wanneer u mijn rede leest en vele mensen hebben dat gedaan - en ik heb het zowel in de kranten als inde media, op televisie gezien - zij is geanalyseerd en de mensen vinden, dat wat ik heb gezegd helemaal convenabel was.'

25ste amendement

Tijdens het bezoek in Texas zei Trump dat hij "geen enkel risico" loopt op afzetting op grond van het 25ste amendement op de grondwet.

De Commissie voor de (huis)regels van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is dinsdag bijeengekomen omtrent een door de Democraten ingediende resolutie om Trump af te zetten. De resolutie vraagt vicepresident Mike Pence amendement 25 van de grondwet in te roepen om samen met een meerderheid binnen de regering vast te stellen dat Trump niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. Pence moet dan zijn taken en bevoegdheden overnemen (wat het Congres binnen de 21 dagen moet bekrachtigen).

Het Huis zou in de loop van de nacht over de resolutie stemmen. Het '25ste amendement betekent geen enkel risico voor mij, maar ik kom terug om op Joe Biden en de regering-Biden te jagen', zei het Amerikaanse staatshoofd. 'Wees voorzichtig wat jullie willen', waarschuwde hij de Democraten.

Tegelijk zei Trump aan de muur met Mexico, een symbool van het strenge migratiebeleid dat hij tijdens zijn vier jaar durende ambtstermijn heeft gevoerd: 'De tijd van verzoening is gekomen voor ons land, de tijd voor vrede en rust.'

FBI waarschuwde intern voor geweld vóór bestorming Capitool

De Amerikaanse federale recherche FBI had wel degelijk signalen dat Amerikanen van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen. Een FBI-kantoor in Virginia waarschuwde een dag voor de bestorming van het parlement in Washington dat extremisten zich voorbereidden op geweld en "oorlog", schrijft de Washington Post dinsdag.

De federale politiedienst had eerder gezegd geen informatie te hebben dat iemand kwaad in de zin had. De bestorming ontaardde uiteindelijk in geweld, waarbij vijf doden vielen. Het FBI-document verwijst volgens de krant naar een discussie op internet waarin mensen worden opgeroepen "klaar te zijn om te vechten".

"Het Congres moet glas horen breken, deuren horen slaan en bloed van hun Black Lives Matter- en antifa-slaafsoldaten moet vloeien", citeert de Washington Post.

Ook zouden mensen kaarten hebben gedeeld van tunnels bij het Capitool en plaatsen waar ze elkaar konden ontmoeten. De informatie van het kantoor in Norfolk is de dag voor de aanval gedeeld met FBI-officials in Washington, zegt een anonieme medewerker tegen de krant.

Amerikaans hoofd van de diplomatie annuleert laatste buitenlandse reis

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zijn laatste buitenlandse reis geannuleerd vanwege het nieuwe impeachment dat president Donald Trump boven het hoofd hangt.

Tijdens die reis zou Pompeo woensdagavond de NAVO bezoeken en donderdag praten met zijn Belgische college Sophie Wilmès. Normaal stemt het Amerikaans Huis van Afgevaardigden morgen/woensdag een door de Democraten ingediend artikel van impeachment ("inbeschuldigingstelling") van Trump voor "aanzetten tot opstand". Indien gestemd, verhuist het dossier naar de Senaat die als een rechtbank zal fungeren.

Officieel blijft Pompeo, één van de trouwste bondgenoten van de president, in Washington om een "zachte en ordelijke transitie" met het team van aanstaand president Joe Biden te bevorderen. De vroegere adjunct van Barack Obama legt op 20 januari de eed af.

