Er is geen losgeld betaald aan Noord-Korea om de Amerikaanse student Otto Warmbier vrij te krijgen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag gezegd.

De Amerikaanse student werd in Noord-Korea veroordeeld omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen, en overleed in juni 2017 op 22-jarige leeftijd nadat hij in een comateuze toestand weer naar de VS werd gevoerd. 'Er is geen geld betaald aan Noord-Korea voor Otto Warmbier. Geen 2 miljoen dollar, niets anders', zo tweette Trump nadat de Washington Post en CNN eerder deze week gemeld hadden dat de Noord-Koreanen tijdens de onderhandelingen in 2017 2 miljoen dollar eisten voor de ziekenhuiskosten voor Warmbier. CNN voegde eraan toe dat de VS niet betaald had.

Warmbier werd in januari 2016 gearresteerd door de Noord-Koreaanse autoriteiten omdat hij een propagandaposter zou gestolen hebben. Hij werd enkele maanden later veroordeeld tot 15 jaar werkkamp, maar werd in juni vorig jaar teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Hij bevond zich in een comateuze toestand en werd enkele dagen later doodverklaard.

Een Amerikaanse rechter besliste eind vorig jaar dat Noord-Korea de familie van Warmbier een schadevergoeding moet betalen van 501 miljoen dollar (439 miljoen euro). De kans dat dat gebeurt, is klein. In maart liet Trump nog in een tweet weten dat hij Noord-Korea verantwoordelijk stelt voor de dood van Warmbier.