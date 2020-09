Het campagneteam van Donald Trump heeft in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 geprobeerd om zwarte Amerikanen te ontmoedigen om te gaan stemmen.

Dat meldt de Britse publieke omroep Channel 4, op basis van een database van kiezers die gehanteerd werd door het digitale campagneteam van Trump. Bij ongeveer 3,5 miljoen zwarte kiezers stond aangegeven dat zij ontmoedigd moesten worden om een stem uit te brengen.

Channel 4 kreeg de database met gegevens van bijna 200 miljoen Amerikaanse kiezers in handen. De kiezers uit 16 'swing states' werden onderverdeeld in acht categorieën, die elk op verschillende manieren benaderd konden worden met advertenties op bijvoorbeeld Facebook. Een van die categorieën kreeg de naam 'deterrence' (ontmoediging). Zwarte kiezers maakten een onevenredig groot deel uit van die categorie, zegt Channel 4. In de staat Georgia bijvoorbeeld, maken ze 32 procent van de bevolking uit. Toch bestond de ontmoedigingscategorie er voor 61 procent uit zwarte kiezers.

Bij de presidentsverkiezingen in 2016 gingen uiteindelijk voor het eerst in 20 jaar minder zwarte kiezers naar de stembus dan bij de voorgaande verkiezingen. Swing states als Wisconsin en Michigan gingen met een zeer kleine marge naar Trump, die daardoor door de kiesmannen als president werd gekozen, hoewel zijn tegenstander Hillary Clinton in totaal meer stemmen kreeg.

Mogelijk is de database gebruikt door het controversiële databedrijf Cambridge Analytica om de stembusgang via Facebook-advertenties te ontmoedigen. Veel van de advertenties die in aanloop naar de verkiezingen van 2016 werden geplaatst, zijn echter niet meer zichtbaar. In tegenstelling tot nu had Facebook in dat jaar nog geen openbaar overzicht van politieke advertenties.

