Trump benoemt ultraconservatief Mick Mulvaney als interim-kabinetschef

De president maakte vorige week bekend dat John Kelly, zijn meest naaste medewerker, zou opstappen eind dit jaar. Na dagen van speculatie heeft hij nu dus een opvolger gevonden. Verschillende andere kandidaten, zoals Nick Ayers, stafchef van vicepresident Nick Ayers, zegden een voor een af.

De relatie tussen Trump en Kelly was de voorbije maanden serieus bekoeld. Kelly, de generaal en kortstondige minister voor Binnenlandse Veiligheid tijdens de eerste zes maanden van Trumps presidentschap, had Reince Priebus in juli 2017 opgevolgd. Kelly moest orde op zaken te stellen in het Witte Huis, waar toen chaos heerste.

Trump had op dat moment al de directeur van de FBI wandelen gestuurd. Ook was Robert Mueller al aangesteld als speciale aanklager in de Rusland-affaire.