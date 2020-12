Vrachtwagenchauffeurs in de noordwestelijke Franse havenstad Calais staan in lange files vanwege de sterke stijging van het goederenvervoer naar het Verenigd Koninkrijk, een kleine maand voordat de regels van de Europese Unie niet meer gelden voor het land. Op 31 december loopt de overgangssituatie af en er is nog altijd geen akkoord over hoe de handel dan verloopt.

De Britten 'vullen hun voorraden aan als nooit tevoren', uit vrees voor de situatie na 31 december, zegt de wegtransportfederatie van de regio Pas-de-Calais. Die vindt dat er een 'rampzalig' verkeersbeleid wordt gevoerd. 'Het is al twee weken catastrofaal', zegt topman Sébastien Rivéra over het verkeer bij de veerhavens in Calais en de Eurotunnel. Chauffeurs hebben niet alleen last van de files, maar ook van migranten die van de gelegenheid gebruikmaken om in de trailers te komen. De nabijheid van de brexit moedigt mensensmokkelaars en migranten volgens de exploitant van de tunnel aan. Het zou gaan om een 'invasie'. Twee weken geleden werd een jonge migrant doodgereden op de snelweg bij de ingang van de Eurotunnel. Dagelijks steken ongeveer 9.000 vrachtwagens het Kanaal over in beide richtingen, 3.000 meer dan gebruikelijk.