Troepen Haftar voerden luchtaanval uit op buitenwijk hoofdstad Libië

In Libië zegt het leger van maarschalk Khalifa Haftar, dat het oosten van het land controleert, dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd op de buitenwijken van de hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering van nationale eenheid gevestigd is.

De troepen die loyaal zijn aan die regering kondigden al een 'tegenoffensief' aan.

De troepen van Haftar zijn donderdag een offensief gestart en rukken op richting Tripoli. Hun opmars is gestuit door gevechten met regeringstroepen. Dertig kilometer ten zuiden van Tripoli zijn ook hevige gevechten gemeld. Vanwege het oplaaiende geweld hebben de VS besloten om hun nog aanwezige militairen uit Libië weg te halen. Om hoeveel militairen het juist gaat, is niet bekend.