In het noorden van India en in Pakistan kreunen honderden miljoenen mensen nog steeds onder een ongekende hitte. De temperaturen zijn op veel plaatsen al opgelopen tot boven de 45 graden en voor dit weekend wordt zelfs 50 graden voorspeld.

Dat heeft een woordvoerster van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gemeld in het Zwitserse Genève.

Dergelijke temperaturen zijn ongezien in deze tijd van het jaar. Het is zelfs aannemelijk dat deze hittegolf records zal breken. Voor begin volgende week is alleszins nog geen afkoeling in zicht.

Het gaat om een van de meest dichtbevolkte regio's ter wereld die nu getroffen wordt door de hitte. Mensen wonen er dicht op mekaar en de luchtvervuiling is er zeer hoog. Veel mensen vinden dan ook geen manier om af te koelen. Als de hittegolf nog lang blijft aanhouden, zullen de mensen er binnenkort niet meer kunnen wonen zonder toevlucht te zoeken tot ruimtes met airconditioning.

Of deze hittegolf rechtstreeks toe te schrijven is aan klimaatverandering, is volgens de WMO-woordvoerster moeilijk te zeggen. Dergelijke uitzonderlijke gebeurtenissen zullen volgens klimaatonderzoekers door de opwarming van de planeet wel vaker voorkomen.

