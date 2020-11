Dominic Cummings, de topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, stapt met onmiddellijke ingang op. Dat melden meerdere Britse media vrijdag. Cummings wordt gezien als het brein achter de brexit.

'Dom Cummings heeft Downing Street 10 vanavond voorgoed verlaten en heeft besloten niet aan te blijven tot de kerst', schreef Tom Newton Dunn, de politieke hoofdcommentator van Times Radio, op Twitter. Even later werd hetzelfde nieuws gemeld door de Britse openbare omroep BBC en nieuwszender Sky News. Volgens de BBC spraken Cummings en Johnson mekaar vrijdag, en werd beslist dat het het beste was voor de topadviseur om onmiddellijk te vertrekken, en niet tegen het einde van het jaar zoals eerder was gezegd.

Dominic Cummings has now decided to leave Number 10 today for good - (subtle hint walking out with a box - Lee Cain also now out from today — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 13, 2020

Cummings werd vrijdagavond gezien terwijl hij de ambtswoning van de Britse premier verliet met een kartonnen doos. De voorbije dagen was er sprake van een machtsstrijd in Downing Street. Cummings stond daar middenin. Communicatiedirecteur Lee Cain kondigde eerder al zijn vertrek aan. Rechtstreekse aanleiding voor de opborrelende machtsstrijd was de geplande benoeming van een nieuwe stafchef. Volgens Cummings moest Cain die worden, maar dat stuitte op verzet van ministers en vooral vrouwelijke topfiguren binnen de partij. Ook Carrie Symonds, de verloofde van Boris Johnson, zou zich verzet hebben tegen de promotie van Cain.

Bij het uitbreken van de pandemie raakte Dominic Cummings in zwaar water nadat bleek dat hij - tegen alle regels in, en ondanks een besmetting - persoonlijke verplaatsingen had gemaakt.

Cummings kreeg vorig jaar lof voor zijn aandeel in de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson. Hij stuurde mee de strategie om Labour-bolwerken in het noorden van het land te viseren. Vele van die voormalige bolwerken stemden Conservatief.

