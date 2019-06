Interim-president Kassym-Jomart Tokajev heeft de presidentsverkiezingen van zondag in Kazachstan gewonnen met 70,8 procent van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie maandag aangekondigd. Zijn dichtste rivaal, Amirjan Kossanov, haalde 16,2 procent.

De 66-jarige Tokajev is een beschermeling van de 78-jarige Noersoeltan Nazarbajev, die eerder dit jaar na dertig jaar aan de macht onverwachts een stap opzij zette. Nazarbajev stelde Tokajev toen als interim-president aan. Het was op voorhand al zo goed als zeker dat Tokajev zou winnen en dat de oppositie geen kans maakte.

Noersoeltan had ondanks zijn ontslag tot nu de touwtjes in handen in Kazachstan. Bij de vorige verkiezingen werd hij met 98 procent van de stemmen herverkozen voor een vijfde mandaat. Tokajev liet tijdens zijn campagne weten het beleid van zijn voorganger te willen voortzetten. Een van zijn eerste beslissingen als interim-president was het veranderen van de naam van de hoofdstad Astana in Noersoeltan.

De presidentsverkiezingen in het autoritair bestuurde Kazachstan werden overschaduwd door protesten vanwege beschuldigingen van corruptie en sociale wantoestanden. In totaal werden ongeveer 500 mensen opgepakt.

Manifestaties zijn zeldzaam in de immense Centraal-Aziatische staat. Afwijkende meningen worden niet getolereerd sinds Kazachstan drie decennia geleden onafhankelijk werd van de Sovjetunie.