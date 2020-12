oor het eerst in zijn bijna honderdjarige geschiedenis heeft het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine een Kind van het Jaar uitgeroepen. Het gaat om de minderjarige die dit jaar de meeste invloed op de wereld zou hebben gehad.

De keuze van het tijdschrift viel op de vijftienjarige Gitanjali Rao, een jonge wetenschapper en uitvinder uit de Amerikaanse staat Colorado. Rao werd gekozen uit meer dan 5000 genomineerden. Ze zoekt naar oplossingen voor problemen zoals verslaving aan pijnstillers en vervuild drinkwater. Ze wil ook een wereldwijde gemeenschap van jonge vernieuwers creëren om problemen over de hele wereld aan te pakken, zo zei ze.

Time begon in 1927 een Persoon van het Jaar te benoemen en heeft sindsdien elk jaar een invloedrijke man, vrouw, groep of concept op de omslag geplaatst. Rao is niet de eerste minderjarige topper van Time. Vorig jaar was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg Persoon van het Jaar. Ze is nu zeventien.

De keuze van het tijdschrift viel op de vijftienjarige Gitanjali Rao, een jonge wetenschapper en uitvinder uit de Amerikaanse staat Colorado. Rao werd gekozen uit meer dan 5000 genomineerden. Ze zoekt naar oplossingen voor problemen zoals verslaving aan pijnstillers en vervuild drinkwater. Ze wil ook een wereldwijde gemeenschap van jonge vernieuwers creëren om problemen over de hele wereld aan te pakken, zo zei ze. Time begon in 1927 een Persoon van het Jaar te benoemen en heeft sindsdien elk jaar een invloedrijke man, vrouw, groep of concept op de omslag geplaatst. Rao is niet de eerste minderjarige topper van Time. Vorig jaar was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg Persoon van het Jaar. Ze is nu zeventien.