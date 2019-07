Tientallen slachtoffers bij luchtaanval op migrantencentrum in Libië

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten dinsdag tientallen slachtoffers gevallen. Volgens sommige bronnen zouden er zeker 40 doden en 80 gewonden zijn. Het centrum is gelegen in Tajoura, een oostelijke buitenwijk van Tripoli.

Migranten op de kade in Tripoli, Libië (archiefbeeld)